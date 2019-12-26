دراسة حديثة: السمنة المفرطة تهدد الحياة على كوكب الارض

أفادت دراسة حديثة بأن الذين يعانون من السمنة المفرطة لهم دور في انتاج 700 مليون طن إضافي من غاز ثاني اوكسيد الكربون مما يهدد كوكب الارض .

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً يوضح بأن الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة يولدون 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يشكل نسبة 1.6% من جميع الانبعاثات التي يصنعها الإنسان.

و أوضح الباحثون بأن زيادة متوسط حجم الجسم على الارض قد يزيد من تحدي محاولات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالمقارنة مع الذين يتمتعون بوزن طبيعي، فإن الذين يعانون من السمنة ينتجون 81 كيلوغرام إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و593 كيلوغرام إضافي سنويا من زيادة استهلاك الطعام والشراب.

و بازدياد متطلبات الطاقة البشرية، يزداد الطلب على الغذاء والأمر ليس فقط لتزايد عدد السكان ولكن أيضاً بسبب زيادة وزن الجسم عموما.

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