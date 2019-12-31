خلال الأسبوع القادم.. مدير فرع الغاز في دمشق وريفها يبشر بإنفراج الأزمة

بشر مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف يبشر بتحسن وانفراج أزمة الغاز المنزلي خلال الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن علاف تأكيده أن أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتحسن الوضع وسنرى انفراج ونشهد توافر لمادة الغاز المنزلي بشكل أكبر بسبب استمرار التوريد.

كاشفاً أنه خلال الفترة الماضية توقفت التوريدات لمدة تزيد على 15 يوماً الأمر الذي سبب نقصاً بالمادة في الأسواق حينها.

وعن سبب الاختناق الحاصل مؤخراً ، كشف علاف أن التوريدات توقفت لمدة 15 يوم في الفترة الماضية ما انعكس سلباً على توفرها في الأسواق ليعود ويؤكد أن توريدات الغاز حالياً مستمرة ولم تنقطع منذ مدة.

ونوّه مدير فرع الغاز في دمشق وريفها إلى أن توزيع المادة يتم إما عبر سيارات المحافظة والمعتمدين أو من المؤسسة السورية للتجارة، إذ تتم يومياً تعبئة حوالي 13 سيارة بـ250 أسطوانية لمحافظة دمشق وحدها.

وكان مدير عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد حسون قد قال إن أزمة الغـاز إلى زوال خلال أسبوع، وذلك في تصريح له الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هناك توجه لتأمين احتياجات المواطنين خلال الأعياد (عيد الميلاد ورأس السنة).