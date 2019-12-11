خطوات لضمان زيادة إنتاج الكولاجين في بشرة وجهك

يضعف إنتاج الكولاجين في البشرة مع التقدم في العمر ، علما أن هذه الحالة تبدأ منذ منتصف العشرينيات من العمر، وهي تستمر في التناقص كلما تقدم الإنسان بالسن.

ذلك النقص بالكولاجين يؤدي إلى بدء ظهور التجاعيد والترهلات في الوجه بسبب ضعف العضلات والعظام.

خطوات لزيادة الكولاجين في البشرة

النوم لفترات كافية

احرصي دائما على الحصول على 7 ساعات على الأقل من النوم المتواصل، وهنا نشير الى أن هذه العادة الصحية تساهم في علاج الأضرار التي حدثت للبشرة على مدار اليوم، من خلال إنتاج الكميات الضرورية من الكولاجين لبشرة نضرة وشابة.

القيام ببعض التدليك

للحصول على مستويات أعلى من الكولاجين، يجب أن تحرصي على تدليك وجهك بشكل مستمر ودوري، وذلك للمساهمة في رفع عضلات الوجه ومنعها من الترهل، إضافة الى تعزيز الدورة الدموية.

الامتناع عن التدخين

إن المواد الكيميائية في دخان التبغ تدمر الكولاجين، ما يؤدي بالتالي الى تآكل بروتينات البشرة من جهة، ويعيق حركة تدفق الدم من جهة أخرى.

لذلك، ولعلاج تجاعيد البشرة والتخفيف من حالات الجفاف حول الشفاه والعينين ابتعدي عن التدخين بشكل تام.

زيادة الكولاجين في الوجه

تناول الكثير من الخضروات

من المفيد تناول مختلف أنواع الخضروات لا سيما السبانخ والبروكلي والقرنبيط التي تساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين بفضل احتوائها على كميات عالية من الفيتامينات C و A.

شرب الكثير من الماء

يجب الحصول على ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، وذلك للمساهمة في ترطيب الجسم والبشرة، وهنا نشير الى أن هذا العنصر الضروري يتميز أيضا بخصائصه الطبيعية التي تساهم في الحفاظ على سلامة الألياف التي تحتوي على الكولاجين، فضلا عن دوره الأساسي في تجديد خلايا البشرة وتنظيف الجسم من السموم والمواد الضارة.