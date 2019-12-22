خريطة ريف ادلب .. الجيش السوري يوسع سيطرته باتجاه جرناز و معرة النعمان

وسعت وحدات الجيش السوري من نطاق سيطرتها في ريف ادلب الجنوبي ، مسيطرة على عدة قرى وبلدات باتجاه جرناز و ريف معرة النعمان

مراسلون – ريف ادلب

وقال مصدر ميداني في ريف إدلب لموقع مراسلون ، أن وحدات الجيش السوري سيطرت منذ صباح اليوم الأحد على أكثر من 10 قرى وبلدات جديدة بعد معارك عنيفة تكبدت فيها المجموعات الارهابية عشرات القتلى والجرحى

ومن بين القرى المحررة الجديدة ” تحتايا و الحراكي والقراطي و البستان و البرج و تل حمصي و فروان و المعيصرونة وغيرها من المناطق في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي

ومع هذه السيطرة باتت القوات على مشارف بلدة جرناز الاستراتيجية والتي تعد بوابة الدخول إلى منطقة معرة النعمان المجاورة .

وبحسب مصادر عسكرية لمراسون ، فقد بلغ عدد قتلى المسلحين أكثر من 178 قتيل توزعوا بين مسلحي النصرة والفصائل الإرهابية الموالية ليها ، فيما تشهد بقية القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة المسلحين حالة من الانهيار العسكري والمعنوي نتيجة التقدم الكبير الذي حققه الجيش السوري في أقل من يومين .

فيما فاقت عدد القرى والبلدات المحررة ضمن الخريطة التي ينشرها مراسلون ، أكثر من 20 قرية .

ويأتي ذلك ضمن الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش العربي السوري بهدف الوصول إلى الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق و إعادة وضعه بالخدمة ، وذلك بعد فشل الضامن التركي بتعهده بفتح الطريق وفق ما جرى التوافق عليه في اتفاق سوتشي في أيلول العام الفائت

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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