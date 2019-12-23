خريطة ريف ادلب :الجيش السوري يحرر جرجناز ويحاصر النقطة التركية في الصرمان

أكد مصدر ميداني لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على بلدة الجرجناز الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي ، إثر معارك عنيفة قتل فيها عشرات المسلحين من النصرة والفصائل المتحالفة معها

مراسلون – ريف ادلب

وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت على البلدة بعد التقدم إليها من محورين غربي وجنوبي ، لتدور عقبها اشتباكات عنيفة أدت بالمحصلة لسيطرة الجيش على البلدة

وتعتبر بلدة جرجناز بوابة الدخول إلى مدينة معرة النعمان الإستراتيجية المعقل الأكبر للجماعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي بعد خان شيخون المحررة .

وفي وقت لاحق ، تابعت القوات تقدمها مسيطرة على بلدة الغدقة شمال جرجناز ، وذلك بعد سيطرة القوات مساء اليوم على الصرمان ومحيطها ومحاصرة النقطة التركية من جميع الاتجاهات

وتبعد وحدات الجيش السوري ، انطلاقا من مواقعها في جرجناز ، عن مدينة معرة النعمان مسافة 8 كم وتفصل القوات عن دخول المدينة بلدة تلمنس فقط

وساهم التقدم الكبير للجيش السوري في الريف الإدلبي بحصول خلافات وانشقاقات في صفوف الجماعات الإرهابية ، وتوجيه تهم العمالة والخيانة إلى قادة المسلحين ، لاسيما الشتم الذي تعرض له الجولاني متزعم النصرة من قبل الموالين للجماعات المسلحة في الريف الإدلبي

ومع هذه السيطرة ، تكون وحدات الجيش السوري قد سيطرت على أكثر من 30 قرية وبلدة منذ يوم الخميس الفائت ، في حين فاقت أعداد قتلى المسلحين الـ 278 قتيل من النصرة والفصائل المتحالفة معها

يذكر أن الجيش السوري كان قد بدأ عملية عسكرية في ريف إدلب الجنوبي لتحرير الطريق الدولي دمشق – حلب عسكريا ، وذلك بعد مماطلة الضامن التركي في وضع الطريق بالخدمة تنفيذا ً لتعهداته المتفق عليها مع الروس في سوتشي 2018 .

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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