خبر سار للاجئين السوريين المعرضين للترحيل من ألمانيا

مددت ألمانيا العمل بقرار منع ترحيل اللاجئين السوريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم او متهمين بأي تهمة من قبل المحاكم فيها .

بحسب ما ذكر موقع وكالة الأنباء الألمانية “DW” سيسمح للسوريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو مدانين من قبل محاكم ألمانيا ، بالبقاء فيها 6 أشهر إضافية .

ونقلت الوكالة عن وزير داخلية ولاية “سكسونيا السفلى” في ألمانيا بوريس بيستوريوس ، أنه سيتم الانتهاء من العمل بقرار منع ترحيل السوريين في نهاية حزيران 2020 ولن يتم استثناء أي شخص أو مجموعة أشخاص

بينما أفاد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بأنهم لا يعدون بترحيل السوريين إلى بلدهم بعد 30 من حزيران 2020 مبيناً أنه ستحدث مناقشات بهذا الخصوص .

فيما قال وزراء الداخلية في ألمانيا إنهم يريدون حلحلة العمل بالقرار مستقبلاً دون تحديد موعد لذلك

يشار إلى أنه يوجد في ألمانيا حوالي 780 ألف لاجئ سوري بينما يتوزع 7 ملايين لاجئ سوري آخرين في بلاد أخرى .

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