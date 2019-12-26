حمص .. شبكة تتاجر بالأشخاص وتمتهن الدعارة السرية

تمكن قسم شرطة حمص الخارجي من إلقاء القبض على شبكة اتجار بالأشخاص و تمتهن الدعارة السرية من خلال تشغيل فتيات قاصرات.

ووفق ما أوردت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، فقد تم القبض على شبكة اتجار بالأشخاص من خلال ملاحقة فتاتين قاصرتين ومراقبتهما.

وتبين أن هناك إذاعة بحث بحق الفتاتين تدعيان ( س ، ف ) تولد 2005 وابنة عمتها ( ر ، ف ) تولد 2002 جراء هربهما من منزل ذويهما قبل 3 أشهر.

وبالتحقيق معهما ، اعترفت الفتاتان بهربهما من منزلهما في منطقة الرستن ، وعملهما لدى المدعو ( ع ، د ) المقيم بحي المهاجرين في مدينة حمص .

وكان يعتزم ( ع ، د ) إخراج الفتاتين لإحدى الدول المجاورة للعمل في مجال الدعارة ، وقام بتشغيلهما بأحد الملاهي الليلية كفنانات استعراضيات.

كما قام ( ع ، د ) بتشغيل الفتاتين بمجال الدعارة برفقة المدعوتين ( ب ، أ ) و ( خ ، غ ) لقاء المنفعة المادية ، ليتم القبض على مستثمر الملهى الليلي المدعو ( م ، ع ) و ابنه ( ف ، ع ) بجرم تشغيل قاصرات.

وألقي القبض أيضاً على المدعوتين ( ب و خ ) بجرم ممارسة الدعارة السرية ، وسيتم تقديم جميع الموقوفين للقضاء.