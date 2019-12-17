حفل زفاف إماراتي يحظى بشهرة واسعة لهذا السبب

حصد حفل زفاف إماراتي شهرة واسعة تجاوزت حدود البلد الخليجي، بسبب ما فعل والد العروس في الحفل.

وأقيم حفل زفاف العروسين في منزل العروس بدلاً من صالة أفراح أحد الفنادق الفخمة كما كان مقرراً.

حيث بادر والد العروس لتخفيف الأعباء المالية عن الزوج الجديد، الذي كان سيلجأ للاقتراض من أحد البنوك للإقامة حفل زفاف فخم.

فيما كشف والد العروس المدعو بن مهاه المزروعي، عن تفاصيل حفل الزفاف عبر موقع “تويتر”، إذ نشرة صورة لمنزله وقد تم تزيين واجهته الخارجية بالإضاءة.

وحول تصرفه، أوضح الوالد بأنه يرغب بتزويج ابنته لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الابتسام.

وانهالت آلاف الردود على تغريدة المزروعي ، بينما تناقلها عشرات الآلاف وسط إشادات واسعة بتصرف الأب الذي كسر التقاليد المتبعة في إقامة حفلات زواج باهظة يعاني منها المقبلون على الزواج في دول الخليج بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.

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