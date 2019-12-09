حارس بايرن ميونخ مانويل نوير يوافق على تجديد عقده لكن بشرط وحيد

بات حارس بايرن ميونخ مانويل نوير قريباً من تجديد عقده مع النادي الألماني، والذي ينتهي في عام 2021.

وأوضحت صحيفة “سبورت 1″، أن الدولي الألماني اشترط أن يكون الحارس الأساسي في البايرن، بالرغم من كبره سنه، حيث يبلغ 33 عاماً.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن تجديد عقد نوير سيبعد إمكانية التعاقد مع حارس شالكه ألكسندر نوبل.

وكان شالكه عرض على حارسه نوبل تجديد عقده حتى عام 2024، وقد يفضل البقاء في حال لم يلعب بشكل أساسي في بايرن ميونخْ.

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ولعب نوير مع البايرن 358 منذ انضمامه من شالكه عام 2011، وقد يضطر البافاري للموافقة على رغبة حارسه الألماني.

مراسلون – رياضة