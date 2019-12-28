حادث سير مروع يودي بحياة 8 سوريين من عائلة واحدة في السعودية

توفي 8 أشخاص سوريين ( من عائلة واحدة) بينهم نساء في السعودية ، جراء تعرضهم لحادث سير مروع أول أمس الخميس .

وذكرت وسائل إعلام سعودية ، أن 8 سوريين من عائلة واحدة ، قضوا يوم الخميس نتيجة حادث سير مروع على طريق القصيم بمنطقة الغاط في السعودية .

وينحدر السوريين الثمانية من بلدة الشعفة في محافظة دير الزور السورية، وهم 4 رجال و 4 نساء ويقيمون في السعودية بقصد العمل.

وذكرت صفحة “فرات بوست” أسماء الضحايا وهم : “عز الدين حسن الخلف ، بنت زيدان حسين ، بنت زيدان حسين ، بنت عز الدين حسن الخلف ، محمد عز الدين حسن الخلف ، بنت عز الدين حسن الخلف ، موسى عز الدين حسن الخلف ، عيسى عز الدين حسن الخلف “.

ووصلت جثث الضحايا إلى مستشفى “الغاط”، ليتم تسليمها فيما بعد لأقارب المتوفين من الجالية السورية.

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