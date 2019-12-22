جورج وسوف يحتفل بـ عيد ميلاده مع ابنيه ( صورة )

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جورج وسوف

أضيئت شمعة ميلاد الفنان جورج وسوف التاسعة والخمسين مساء يوم أمس ، بحضور نجليه الشابين حاتم وجورج جونيور ، ونشر الحساب الرسمي لـ سلطان الطرب في تطبيق INSTAGRAM صورة من أجواء الاحتفالية .

ظهر فيها الوسوف في لقطة عفوية بعدما أشعلت له شمعة الميلاد ، وأرفق المنشور بتعليق طريف اقتبس فيه كلام الفنان لحظة إشعال الشمعة ، كُتب فيه : ” منيح حطوا شمعة وحدة حتى ما ينفضح عمري ” .

وجاء ظهور سلطان الطرب بعد أيامٍ قليلة من انتشار شائعة تفيد بتعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته ، وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط محبيه خلال الفترة الماضية وجعلهم في حالة تخبط .

ويتحضر الفنان جورج وسوف لاستئناف نشاطاته الفنية بعد فترة وجيزة من الغياب ، وسيلتقي جمهوره في سورية  ليلة الميلاد ضمن حفل غنائي بمدينة اللاذقية .

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