جامعة دمشق توضح حقيقة تخصيص راتب شهري للطلاب كبدل مواصلات

أوضحت جامعة دمشق حقيقة خبر تخصيص راتب شهري للطلاب كبدل مواصلات والذي تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت إذاعة “شام اف ام” عن مصدر في جامعة دمشق أنه صحة لتخصيص “راتب شهري” لطلاب الجامعة كـ “بدل للمواصلات”.

وفي وقت سابق، نفى أيضاً المستشار الإعلامي لجامعة دمشق وعميد كلية الإعلام محمد العمر هذا الخبر لموقع هاشتاغ سيريا , مبيناً أنه ليس له أي أساس من الصحة لا من قريب ولا من بعيد وأنه من الأساس لا يوجد كلام أو دراسة حول إعطاء راتب للطلاب.

يذكر أن جمعية البستان الخيرية، تقدم لكل طالب جامعي سوري يتقدم بالتسجيل إلى هذه الجمعية راتب شهري بمقدار 5000 ل.س وهو مخصص لطلاب الجامعات فقط بشرط أن يكون من الناجحين.

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