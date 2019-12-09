تيم حسن بـ هيبة جبل شيخ الجبل في العميد ( صورة )

لا يُخفي الفنان تيم حسن حماسه الكبير منذ الإعلان عن بوستر مسلسله التشويقي ” العميد ” ، الذي يخوض بطولته إلى جانب مواطنته النجمة المتألقة كاريس بشار .

وهو ما نلاحظه من خلال المنشورات التي يحرص على مشاركتها مع الجمهور المتابع له عبر صفحاته على التطبيقات الاجتماعية ، فعلى الرغم من قلّتها إلا أنها تكشف الكثير عن شخصيته الجديدة .

وتسلط الضوء على الاختلاف الجذري الذي سيظهر به أمام الجمهور ، عبر خروجه من عباءة النمطية التي تجسدت في السنوات الماضية بتقديمه شخصية ” جبل ” التي اشتهر بها في مسلسل ” الهيبة ” .

وسيقدم تيم حسن دور عميد في الجامعة وهو شاب سوري الجنسية درس في الخارج وعُين عميداً في الجامعة التي درس فيها ، بينما ستلعب كاريس بشار شخصية كاتبة روائية تتعرف إليه ، وهنا تنطلق الأحداث الأساسية لقصة العمل والتي تدور في قسمٍ منها حول جريمة قتل .

وسيعرض العمل عبر منصات الكترونية مطلع العام المقبل 2020 ، على أن يعرض بعدها عبر بعض الشاشات التلفزيونية العربية