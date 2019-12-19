تيم حسن عاد إلى دمشق ودخل نقابة الفنانين السوريين رغم فصله منها ( صور )

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تيم حسن

بدأ الفنان تيم حسن تحضيراته لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره بين لبنان وسوريا مطلع العام المقبل .

ونشرت مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين السوريين تماضر غانم صورة جمعتها بـ حسن ، كشفت من خلالها زيارته لـ دمشق ، وعلقت قائلة : ” وحياة الرب بشوفته نسيت كل أزمة الغاز والكهرباء … نورتنا الزميل تيم حسن ” .

وأتى ظهوره بعد أيام على تصريح المنتج صادق الصباح بأن بعض مشاهد العمل ستصور داخل إحدى المناطق السورية ، قبل أن يتم نقل عمليات التصوير إلى لبنان لاستكمال تصوير باقي المشاهد .

تيم حسن يعود إلى دمشق

وكان نقيب الفنانين في سورية الممثل زهير رمضان كشف في وقت سابق فصله النجم تيم حسن من عضوية النقابة بسبب تأخره في دفع رسوم الاشتراك على خلفية إقامته خارج البلاد ، واشترط حضوره بشكل شخصي لتجديد عضويته في النقابة .

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