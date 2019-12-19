تيم حسن عاد إلى دمشق ودخل نقابة الفنانين السوريين رغم فصله منها ( صور )

بدأ الفنان تيم حسن تحضيراته لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره بين لبنان وسوريا مطلع العام المقبل .

ونشرت مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين السوريين تماضر غانم صورة جمعتها بـ حسن ، كشفت من خلالها زيارته لـ دمشق ، وعلقت قائلة : ” وحياة الرب بشوفته نسيت كل أزمة الغاز والكهرباء … نورتنا الزميل تيم حسن ” .

وأتى ظهوره بعد أيام على تصريح المنتج صادق الصباح بأن بعض مشاهد العمل ستصور داخل إحدى المناطق السورية ، قبل أن يتم نقل عمليات التصوير إلى لبنان لاستكمال تصوير باقي المشاهد .

وكان نقيب الفنانين في سورية الممثل زهير رمضان كشف في وقت سابق فصله النجم تيم حسن من عضوية النقابة بسبب تأخره في دفع رسوم الاشتراك على خلفية إقامته خارج البلاد ، واشترط حضوره بشكل شخصي لتجديد عضويته في النقابة .