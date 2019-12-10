تويتر يغلق حساب رئاسة الجمهورية خلال بث مقابلة الرئيس الأسد “المؤجلة”

أغلق موقع تويتر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليل أمس ، خلال بث مقابلة للرئيس بشار الأسد مع قناة إيطالية.

وذكرت رئاسة الجمهورية عبر حساباتها الرسمية ، أنه وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية ، والتي تم منع عرضها على المحطة ، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر.

وعقب انتهاء بث المقابلة ، عاود موقع تويتر فتح حساب رئاسة الجمهورية حوالي الساعة الثانية ونصف فجر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن قناة RaiNews24 الإيطالية طلبت إجراء لقاء مع الرئيس الأسد و تم إجراء اللقاء بتاريخ 26/11/2019 ، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2/12/2019 .

وبينت رئاسة الجمهورية أن القناة الإيطالية طلبت تأجيل بث اللقاء عدة مرات لأسباب غير مفهومة ما أوحى بأن اللقاء لن يبث ، لذلك أعلنت الرئاسة استعدادها لعرض اللقاء كامل على كل حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تبثه المحطة المذكورة ، وهو ما حصل أمس.