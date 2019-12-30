توقعات مايك فغالي لعام 2020 .. وتعليقه على توقعه الخاص بسعر الدولار في سوريا

أطلق مايك فغالي سلسة توقعات لعام 2020 أغلبها يتعلق بالشأن السوري ، كما علق في الوقت نفسه على توقع سابق له يتعلق بسعر صرف الدولار في سوريا.

وقال مايك فغالي عبر إذاعة “فيوز اف ام” في بداية حديثه إن اسمه الحقيقي هو نمر فغالي ، وأنه كان أول مذيع FM في العالم العربي لإذاعة سترايك.

توقعات مايك فغالي لعام 2020 :

ومن أبرز التوقعات التي أطلقها فغالي:

– هناك عودة للسفارة السعودية في سورية مع بداية العام الجديد.

– حرائق الأمازون مفتعلة وفتحت البعد الخامس الذي بدوره سيتسبب بكوارث على الأرض، ولن ينجينا منها إلا الصوم والصلاة والزكاة.

– توقعات لبنان صعبة وقاسية جداً وفيها إحباط للبشر، لذلك اقتصر ظهوري هذا العام على الإعلام السوري.

وفي معرض رده على تعليقات الجمهور الخاصة بتوقعه ليلة رأس السنة 2019 بأن الدولار سيتراجع في سوريا إلى 300 ليرة، وتجاوزه في الواقع حاجز الـ900 ليرة سورية ، قال فغالي: “قلت إن الدولار سيتراجع إلى حدود 300 ليرة وهذا ما حدث في شهر آذار، لكن الشعب لن يصدق ولن يوقف تداوله للدولار فسيحدث تحطيم للأرقام مجدداً ، وعلى المنتقدين أن يتابعوا الحلقة التي تحدثت فيها عن الدولار ومن ثم يتوجهوا بالانتقادات “.

ومن الانتقادات التي رد عليها ، حصوله على أموال من السوريين ، فقال: ” من يقول أني أقوم بأخذ أموال السوريين، أتحدى أن يثبت أحد أني منذ 11 عاماً أخذت ليرة واحدة من قنوات سورية”.

أما عن التوقعات التي يدلي بها والتي اعتبر الجمهور أنه يأخذها من مصادر: رد فغالي قائلاً: ” لم أزر أي ضابط لكي أحصل على معلومات منه، وهذا الكلام يعد هرطقات ، و لم يطلب مني أي مسؤول أن أخبر السوريين بأخبار بقصد إراحة المزاج الشعبي. ”

وفي الختام أكد فغالي أنه يظهر بلقاءات مسجلة، كل اللقاءات تكون على الهواء مباشرة ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه ممنوع من الدخول إلى أي بلد عربي بسبب مواقفه من سوريا.

يذكر أن قناة سما أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” انه في تمام الساعة 10 بتوقيت دمشق ستبث مقابلة مايك فغالي.

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