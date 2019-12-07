توتنهام يمنع جوزيه مورينيو من زيارة السعودية .. مالقصة؟

يبدو أن مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو ، يشعر بالحزن هذه الفترة، بعد عودته لتدريب النادي الإنجليزي.

وقال : “أسوأ شيء في تدريبي لتوتنهام الآن، هو أنني لن أقدر على الذهاب للسعودية”.

وأضاف “لن أتمكن من حضور نزال الملاكمة بين البريطاني أنثوني جوشوا والمكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور”.

وتابع البرتغالي: “تلقيت دعوة بالفعل من الأمير السعودي، لكنني أفضل التواجد مع فريقي أمام بيرنلي”.

وأكد جوزيه مورينيو أن يحب جوشوا بشدة، متمنيا أن يحق الانتصار على حساب الأميركي جونيور.

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وتقام مباراة توتنهام وبيرنلي في الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي، في نفس يوم نزال جوشوا ورويز.

مراسلون – رياضة