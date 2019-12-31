تنويه من وزارة التجارة الداخلية السورية بخصوص أسعار السلع

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنويه يخص ما نسب إليها من أنباء تفيد بتحريرها لبعض أسعار السلع في سوريا كالسكر والرز.

ونقلت وكالة “سانا” بيان للتجارة الداخلية جاء فيه أنه لا قرار بتحرير أسعار السلع الرئيسية وأن كل ما يتم نشره وتداوله يصب في إطار الحرب الإعلامية والاقتصادية على سوريا.

كما اعتبرت أن تداول تلك الأخبار غرضه التشويش على الجهود الحكومية للاستمرار في توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين

وأشارت الوزارة إلى أن كيلو غرام السكر ما زال يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 375 ليرة و400 ليرة وفي المؤسسة السورية للتجارة بـ 300 ليرة وسعر كيلو الرز في الأسواق يباع بسعر بين 500 و1000 ليرة حسب نوعه وفي السورية للتجارة لا يتجاوز الـ 400 ليرة.

وطالبت وزارة التجارة الداخلية المواطنين بعدم الانجرار وراء تلك الأخبار وحملات التشويش التي تهدف للنيل من الاقتصاد السوري.

وكانت عدة صفحات ومواقع الكترونية قد تناقلت خبر نسبته لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه تم الاتفاق مع غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة وكبار المستوردين، على تحرير أسعار بعض المواد الغذائية ومنها السكر والرز، وذلك وفقاً للأسعار العالمية .