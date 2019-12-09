تعيين حكم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول على ملعب “كامب نو”.

وقرر الاتحاد الإسباني تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكماً، للمباراة بين برشلونة وريال مدريد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 تشرين الأول / أكتوبر، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري الإسباني.

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ولكن تم تأجيل المباراة من قبل لجنة المسابقات الإسبانية، بسبب الاحداث السياسية التي شهدها إقليم كتالونيا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد بفارق الأهداف، كما يتصدر ميسي ترتيب الهدافين بـ12.

مراسلون – رياضة