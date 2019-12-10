تعرف على قرعة كأس الاتحاد الآسيوي.. أين حلت أندية سوريا ؟

رياضة
تعرف على قرعة كأس الاتحاد الآسيوي.. أين حلت أندية سوريا ؟

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط مشاركة فريقان من سوريا .

وجاءت القرعة كما يلي: منطقة الغرب

المجموعة الأولى: العهد اللبناني والمنامة البحريني والجيش السوري والفائز من مباراة صور العماني وهلال القدس الفلسطيني.

المجموعة الثانية: الفيصلي أو الوحدات من الأردن والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية من الكويت والوثبة السوري.

الثالثة: الرفاع البحريني والجزيرة الأردني وظفار العماني والقادسية الكويتي.

الرابعة: الاستقلال أو إف سي ريجار والتن أسير، ودوردوي القيرغيزي والفائز من إحدى الفرق الطاجيكية والتركمانية والقيرغيزية.

الخامسة: شيناي سيتي أو إف سي جوا الهندي، وتي سي سبورت المالديفي وباشوندارا البنغالي والفائز من 4 فرق شرق آسيوية.

ضمت المجموعة السادسة: هوشي مين سيتي الفيتنامي وهوجان السنغافوري ولاو تويوتا من لاوس والفائز من مباراة تأهيلية.

المجموعة السابعة: كريس نيجوروس الفيليبيني وتان جوان الفيتنامي وبالي يونايتد أو ايدين الهندي وفائز من الدور التأهيلي.

المجموعة الثامنة: تامبينيس أو جايلانغ من سنغافورة وكايا الفيليبيني وشان يونايتد أو اييوادي من ميانمار وفائز من الدور التأهيلي.

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المجموعة التاسعة: تايبو من هونج كونج وتاتونج من تايوان وموست من ماكاو وفائز من الدور التأهيلي.

مراسلون – رياضة

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