تعرف على ترتيب الدوري السوري لكرة القدم بعد مرور 7 جولات

شهدت الجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، الخسارة الأولى لنادي حطين في البطولة، وكانت أمام الوحدة بهدف نظيف على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

وجاء هدف الفوز الوحيد للوحدة عن طريق لاعب خط الوسط أسامة أومري، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وتمكن تشرين من خطف الفوز من الطليعة بهدف وحيد، عبر محمد المرمور على ملعب الباسل في اللاذقية.

ونجح الوثبة بالفوز على الجزيرة بهدفين دون رد، بتوقيع كل من سجلهما مروان الصلال وإبراهيم العبد الله.

أما الاتحاد فتغلب على الفتوة برباعية نظيفة، عبر أحمد الأشقر هدفين، وعبد الله نجار هدفين على ملعب تشرين في دمشق.

وحقق الجيش فوزاً جديداً كان هذه المرة على الشرطة بهدفين لهدف، كما سحق الكرامة ضيفه الساحل برباعية نظيفة.

وبهذه النتائج تربع تشرين على صدارة الدوري السوري بـ 16 نقطة، بفارق الأهداف عن وصيفه الوثبة، ثم يأتي حطين والاتحاد بـ14 نقطة.

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وحلّ الوحدة خامساً برصيد 13 نقطة، يليه النواعير ب12 نقطة، ثم الجيش ب10 نقاط، وجاء الكرامة ثامناً ب8 نقاط.

مراسلون – رياضة