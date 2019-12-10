تعرف على احتمالات تأهل ليفربول إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا

يحل ليفربول اليوم الثلاثاء العاشر من كانون الأول / ديسمبر، ضيفاً ثقيلا على ريد بول سالزبورغ النمساوي على ملعب “ريد بول أرينا”، في ختام مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الإنجليزي المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الوصيف، وثلاث نقاط أمام سالسبورغ الثالث.

ليبقى الصراع مفتوحاً لتأهل “الريدز” إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، إن كان سينجح بالتأهل كمتصدر أو وصيف، أو سيخرج من البطولة.

لكن هناك عدد من السيناريوهات، بخصوص إمكانية تأهل كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب إلى الدور المقبل، وهي

1- يتأهل ليفربول: بغض النظر عن نتيجة مباراته مع ريد سالسبورغ، وذلك في حال خسارة نابولي.

ثانياً: فوز “الريدز” أو تعادله مع ريد بول سالسبورغ، يمنحه بطاقة التأهل مباشرة إلى الدور المقبل.

الاحتمال الثالث هو خسارة ليفربول، ولكن بفارق هدف، شريطة أن تكون بنتيجة 5-4 وما فوق.

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رابعاً: تصدر النادي الإنجليزي المجموعة في حال فوزه في الجولة الأخيرة، بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة نابولي وجينك.

مراسلون – رياضة