تعرف على أول لاعب في تاريخ سوريا سيشارك في كأس العالم للأندية 2019 رسمياً

سيكون لاعب منتخب سوريا عمر خريبين، مهاجم الهلال السعودي أول لاعب سوري يشارك في كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قائمة الهلال التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة الهلال في الهجوم كل من: أندريه كاريو، وعمر خربين، وبافيتيمبي جوميز.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العالمية في الفترة من 11 ديسمبر/ كانون الأول، وحتى 22 من الشهر ذاته.

ويشارك في كأس العالم للأندية ثلاثة أندية عربية، هي السد القطري، والترجي التونسي، والهلال السعودي.

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كما يشارك في البطولة: ليفربول، وفلامنغو، وهينجين سبورت ومونتيري المكسيكي (بطل كوناكاف).

مراسلون – رياضة