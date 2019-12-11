تعرف على أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء ومواعيدها

تجري اليوم الأربعاء الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول، الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”.

وتقام اليوم ثماني مباريات هامة وهذه أبرزها، بتوقيت سوريا:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان – غلطة سراي الساعة 22:00، كما يلعب كلوب بروج مع ريال مدريد الساعة 22:00.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ – توتنهام هوتسبير الساعة 22:00، كما يلتقي أولمبياكوس اليوناني مع النجم الأحمر الصربي الساعة 22:00.

الثالثة: دينامو زغرب – مانشستر سيتي الساعة 19:55، ويلعب شاختار دونيتسك مع أتلانتا الساعة 19:55.

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المجموعة الرابعة: أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكو الساعة 19:00.. فيما تجري مباراة باير ليفركوزن – يوفنتوس الساعة 22:00

مراسلون – رياضة