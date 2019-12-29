تعرفوا إلى فوائد عشبة حب الرشاد وخاصة للحوامل ومرضى السكري

تعد عشبة حب الرشاد نبات ينمو في جميع أنحاء العالم، تستعمل الأجزاء التي تنمو فوق سطح الأرض منه كمواد علاجية وتكون أوراقه رقيقة ذات لون أخضر فاتح، ويتم استعمال هذا النبات طازجا أو مجففا خلال أو بعد موسم الإزهار بفترة وجيزة، ولكن في الغالب يتم استعماله طازجا.

ومن مميزات هذا النبات طعمه القريب من طعم الفجل، وبذوره التي لها قشرة نحيفة والتي تنتفخ في الماء، وفوائده الكثيرة على صحة الانسان.

ما هي فوائد عشبة حب الرشاد؟

– فوائد حب الرشاد للسكري:

ان غلاف بذرة الرشاد يحتوي على الصمغ، وهذا المكون لديه خصائص في تحسين مستوي سكر في الدم مما يساعد على السيطرة على مستويات السكر عند مرضى السكر.

– فوائد حب الرشاد للشعر:

يمكن استخدام زيت بذور حب الرشاد في علاج تساقط الشعر لانه يمد الشعر بالزيوت اللازمة التي تساعد في اعادة الحيوية إلى الشعر.

– فائدة حب الرشاد للحمل:

يعمل حب الرشاد كمنشط للمبايض ويزيد من احتمال سرعة الحمل وبالنسبة كما انه يحتوي على عناصر غذائية غير عادية مفيدة جدا للمرأة الحامل .

– فوائد حب الرشاد للبشرة: تعمل الفيتامينات الموجودة في حب الرشاد على زيادة نضارة البشرة ونعومتها وزيادة شباب البشرة والتخلص من عيوبها.

– عشبة الرشاد للقلب والأوعية الدموية:

تشير الأبحاث العلمية إلى أن الفيتامين C الموجود في حب الرشاد يساعد على الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية صحية.

كما ان لبذور الرشاد خاصية مضادة لارتفاع ضغط الدم، وهي خاصية ادرار للبول التي تسبب خفض ضغط الدم.

– مكافحة السرطان:

ان بذور الرشاد تحتوي على المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين A و E التي تساعد على حماية الخلايا من الضرر الناجم عن الجذور الحرة. وبالتالي، الوقاية من مرض السرطان.