بطل عالمي يوجه نصيحة لـ كريستيانو رونالدو “سيتم إهمالك”

قدم بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، نصيحةً إلى مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو .

وأكد حبيب أن الدولي البرتغالي يجب أن يعتزل كرة القدم وهو في القمة، وعدم التأخر في ذلك.

وقال: “من الصعب ترك شيء أنت تمارسه طول حياتك، ولكن رغبتك بالاعتزال أو عدمها لا تعني شيئا إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة فستتركك هي”.

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وأضاف البطل الروسي: “إن لم تعتزل في الوقت المناسب، سيتم إهمالك وسيخرج للنور أبطال أصغر سنا وأكثر حماسا منك”.

وختم حديثه بالقول “ليس هناك فرق إن كان الأمر يتعلق برونالدو أو بحبيب، فهناك من سيأتي لأخذ مكانك”.

مراسلون – رياضة