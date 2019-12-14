بريطانيا تجبر غاريث بيل على الخروج من ريال مدريد .. ووكيل أعماله يرد على ذلك

تحدثت تقارير صحفية بأن نجم ريال مدريد غاريث بيل، بات مهدداً بالخروج من ريال مدريد والانتقال إلى نادي آخر.

وأوضحت شبكة “ESPN”، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يمنع بيل من البقاء في ريال مدريد.

وأضافت “من المتوقع وقتها أن يفقد 800 ألف بريطاني، بينهم بيل، حقهم في العمل حيث يقيمون بدول الاتحاد الأوروبي”.

وفي حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتعين على الويلزي أن يحصل على تصريح عمل ليضمن وجوده في النادي الملكي.

وقال جوناثان بارنيت وكيل بيل، إنه: “يشعر بالتفاؤل بخصوص هذا الأمر”، مشيراً على أنه يتوقع إلغاء مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف “بيل سينتظر ويرى ما سيحدث، قبل أن يقرر الخطوة التالية”.

مراسلون – رياضة