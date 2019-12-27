بالفيديو... نعجة بيضاء تباع بـ 134 ألف دولار في دولة عربية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنعجة بيضاء بيعت بمبلغ 134 ألف دولار أمريكي في دولة عربية.

حيث شهد أحد المزادات في دولة الكويت بيع نعجة مقابل مقابل 60 ألف دينار كويتي، مايقارب 134 ألف دولار أمريكي.

وظهرت في الفيديو نعجة بيضاء اللون وحجمها أضخم من المعتاد، فيما يقوم بائعها بالمناداة على سعرها حتى وصل إلى 60 ألف دينار كويتي.

يذكر أن دولة الكويت شهدت أيضاً بيع أغلى جمل في العالم، الذي وصل سعره إلى 16 مليون و200 ألف دينار كويتي.

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