بالفيديو : ليفربول يتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .. بأهداف كيتا ومحمد صلاح

بلغ ليفربول ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ريد بول سالزبورغ بهدفين دون رد، في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الخامسة، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت هدف “الريدز” الأول عن طريق نابي كيتا، في الدقيقة 57 من ضربة رأس، بعد مجهود كبير من زميله ساديو ماني.

وبعد دقيقة تمكن محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني، بعد مراوغة حارس سالزبرغ من الجهة اليمنى.

وبهذا الفوز تصدر الليفر مجموعته بـ13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي، الذي تأهل أيضاً بفوزه على جنيك برباعية نظيفة.

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في المقابل بقي رصيد سالزبورغ 7 نقاط، ليتحول إلى منافسة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

مراسلون – رياضة