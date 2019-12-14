بالفيديو.. طائرة ركاب تسقط من السماء في الشارع بولاية أريزونا

انتشر عبر شبكة الانترنت مقطع فيديو لهبوط طائرة ركاب بشكل مفاجئ في شارع عام مزدحم بولاية أريزونا الأمريكية.

وظهرت في الفيديو طائرة ركاب وهي تهبط على بعد ميلين فقط بالقرب من مكان هبوطها الأساسي، بالقرب من مطار دير فالي.

كما أظهرت لقطات الفيديو أن الطائرة فقدت أحد أجنحتها جراء الاصطدام، وتسببت الحادثة بتدمير عدة مركبات والإشارات الموجودة في الشارع.

و بحسب صحيفة “ديلي ميل” بان الحادث لم يسفر عن ضحايا سوى جروح وخدوش بسيطة، أصيب بها الطيار وراكب واحد وجرى نقهلما إلى المستشفى.

وحتى الآن لم يكشف عن الأسباب التي أدت لذلك وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة السبب.

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