بالفيديو: تعادل بطعم الهزيمة لـ يوفنتوس أمام ساسولو .. هدف لـ كريستيانو رونالدو

خطف ساسولو التعادل من يوفنتوس بهدفين مقابل هدفين، على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف اليوفي عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة الـ20، وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ68.

في المقابل كانت أهداف ساسولو بتوقيع كل من جيريمي بوغا وفرانشيسكو كابوتو أهداف ساسولو بالدقائق 23 و47.

وكاد رامزي أن يخطف هدفًا قاتلاً ليوفنتوس، لكنه سدد كرة تصدى لها حارس ساسولو على مرتين.

وبهذه النتيجة رفع نادي “السيدة العجوز” رصيده إلى 36 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف بـ 34 نقطة.

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في المقابل أصبح رصيد ساسولو 14 نقطة، بالمركز الـ13 على سلم ترتيب الكالتشيو.

مراسلون – رياضة