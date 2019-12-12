اللاذقية .. أول محافظة تعدل أجور سيارات التكسي.. تفاصيل الأسعار الجديدة

عدلت محافظة اللاذقية أجور عدادات سيارات التكسي العاملة على البنزين موضحة الآلية الجديدة التي سيتم التعامل بها .

ونشر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية صورة القرار القاضي بتعديل أجور عدادات سيارات نقل الركاب ( الأجرة ).

وأصبحت الأجور الجديدة على الشكل التالي:

أجرة الكيلومتر الواحد 60 ل.س

أجرة الساعة الزمنية 800 ل.س

قيمة الانطلاقة الأولى 50 ل.س

قيمة القفزة الواحدة 5 ل.س

المسافة الابتدائية 83 م.ط

مسافة القفزة المتتالية 83 م.ط

مدة القفزة الزمنية 25 ثانية

مدة القفزة الزمنية المتتالية 25 ثانية

كما حدد القرار ذاته الحد الأدنى لأجرة نقل الركاب بالسيارات العامة والعاملة على البنزين ضمن اللاذقية بـ /200/ ليرة سورية.

وألزم القرار سائقي التكسي بوضع العداد في مكان ظاهر من السيارة وتشغيله فور صعود الراكب معهم.