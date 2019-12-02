القطري ناصر الخليفي وأمين عام الفيفا يخضعان للتحقيق في سويسرا.. ما القصة؟

قال مكتب المدعي العام السويسري إنه: “حقق مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان، وجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضاف بان “الجلسات استماع نهائية في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار /مارس 2017.

وقال البيان المدعي العام : “امتثل المشتبه بهم لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيا”، دون الإفصاح اذا كان سيتم إخلاء سبيلهم.

ويتهم ناصر الخليفي وجيروم فالك، في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.

وتحدثت بعض الأنباء عن اتهام الخليفي رئيس مجموعة “بي إن”، بأنه قدم لفالك هدايا، بما في ذلك إيجار فيلا فاخرة في سردينيا.

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وقام الخليفي بذلك لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني للعديد من الأحداث الكروية، ومنها كأس العالم.

مراسلون – رياضة