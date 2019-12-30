الفنانة أمل عرفة تعلن الصلح مع شكران مرتجى وتهاجم برنامج أكلناها

عادت الفنانة أمل عرفة لاستئناف نشاطاتها العملية على الصعيدين الفني والظهور على الإعلام ، عُقبَّ فترة انقطاعٍ تعدُّ طويلة ، جاءت بسبب بعض الأحداث القاسية التي مرت بها خلال العام 2019 حيث أثير حولها العديد من المشكلات والانتقادات وحملات التنمر .

وحلّت النجمة ضيفة على برنامج نبض العاصمة المذاع على أثير إذاعة شام FM السورية ، وصرحت أنها تودُّ طويَّ صفحة الأزمات التي واجهتها خلال العام الجاري ، ولذا اختارت التحدث على العلن على الرغم من صعوبة اختصار هذه المرحلة في لقاء أو مقابلة .

وتحدثت عرفة عن أزمتها مع مواطنتها شكران مرتجى ، لافتة إلى أن خلافتهنَّ كانت كخلافات الأطفال وليست خلافات حقيقية ، خاصة وأن علاقة صداقة تجمعهنَّ .

وقالت أن المشكلة التي حدثت بينهنّ إثر ظهور مرتجى في برنامج ” أكلناها ” حيث اتصلت بها لتسألها إن كانت لا تستطيع التمييز بينها وبين ماغي بو غصن ، لترد عليها الأخيرة قائلة : ” عاوديّ مشاهدة الحلقة بشكل جيد ” ، ومن ثم حظرتها عن صفحاتها الخاصة ، قبل أن تعود المياه لمجاريها بسبب قلبهما الطيب وعلاقة الصداقة التي تجمعهنَّ .

وردت على سؤال حول لو كانت هي ضيفة أكلناها فمن ستختار مرتجى أو ماغي ، فقالت أن شكران الأفضل لناحية القدرات الفنية ، وبو غصن محبوبة في الوسط الفني رافضة التعليق على كلام الأخيرة بأن مرتجى أفضل منها .

وأكدت الفنانة أمل عرفة أنها دعيت لبرنامج أكلناها أكثر من مرة ولكنها رفضت الظهور فيه ، مبررة ذلك بأن الله أمر بالستر والبرنامج يقوم على كشف المشكلات بين النجوم وهو ما استغله البعض لتغذية بعض الخلافات بين الفنانين .