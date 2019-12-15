الصين تتخذ إجراء ضد لاعب أرسنال مسعود أوزيل بعد تصريحاته

تحدثت وسائل إعلام بأن تلفزيون “سي سي تي في” الصيني قرر عدم بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على خلفية تصريحات مسعود أوزيل .

وكان اللاعب الألماني وجه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات للصين بسبب معاملتها مه مسلمي الإيغور.

وقال أوزيل إن: “المسلمين الأويغور يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم”.

وأضاف “شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة الإسلامية”.

كما وجه أوزيل اتهاماً إلى الصين بأنها “تحرق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور وتغلق مساجدهم وتحظر مدارسهم”.

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وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم، “تصريحات لاعب أرسنال غير مقبولة وأضرت بمشاعر الجماهير الصينيين”.

مراسلون – رياضة