الشرطة في حماة تلقي القبض على مجموعة شبان يتحرشون بطالبات المدارس

تمكنت دوريات الشرطة في حماة ، من إلقاء القبض على مجموعة من الشباب خلال قيامهم بالتحرش بطالبات المدارس.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أنه تم القبض على 9 شبان في محافظة حماة خلال تحرشهم بطالبات المدارس .

وتم القبض على الشبان خلال تسيير دوريات للشرطة في المحافظة لمكافحة ظاهرة تجمع الشباب أمام مدارس البنات ، وتم ضبط المجموعة أثناء تواجدهم أمام إحدى مدارس البنات في حي القصور وقيامهم بالتحرش بالطالبات.

وخلال شهر تشرين الأول ، ألقت دوريات قسم الشرطة في حماة القبض على 6 شبان أثناء تحرشهم بطالبات إحدى مدارس البنات حي الصابونية .

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