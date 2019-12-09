الروتين الأمثل والأسهل للحصول على شعر قوي وصحي!

يتعرض شعر الفتيات للعديد من العوامل التي تؤثر عليه سلبا وتسبب له بعض المشاكل منها الجفاف والتقصف والتساقط وغيرها.

لتجنب المشاكل التي تفقد الشعر مظهره الصحي والجميل، لا بد من الالتزام بروتين معين لتقوية الشعر وحمايته.

8 خطوات للحصول على شعر قوي

1- غسل الشعر بالشامبو المناسب:

ينصح بغسل الشعر بمياه نقية وفاترة وخالية من الترسبات مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع فقط، وباستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك، مع تدليك فروة الرأس بشكل خفيف لتنشيط الدورة الدموية وبالتالي تعزيز نمو الشعر وتقويته.

2- استخدام فرشاة شعر صحية

من المهم استخدام فرشاة شعر صحية ذات نوعية جيدة وغير مؤذية للشعر ولفروة الرأس، ويفضل أن تكون خشبية.

3- الإكثار من شرب الماء

لأن الجفاف غير مناسب للشعر ويتسبب بالعديد من المشاكل له، من الضروري الإكثار من شرب الماء بكميات كبيرة يوميا.

خطوات للحصول على شعر قوي

4- تناول غذاء صحي ومتوازن

تؤثر التغذية مباشرة على صحة الشعر لذلك ينبغي اعتماد تغذية صحية ومتوازنة ، ويفضل تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامينات B والحديد والزنك وأوميغا 3 لأهمية هذه العناصر في الحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقطه وتعزيز نموه.

في المقابل، فإن عدم اتباع حمية غذائية غير صحية يؤذي الشعر كثيرا.

5- التخفيف من استخدام مجفف الشعر

يؤدي الاستخدام المستمر لمجفف الشعر إلى التقليل من كثافته وزيادة تساقطه، لذلك لا بد من التخفيف من هذا الاستعمال.

6- الابتعاد عن بعض العادات

للعناية الصحية بالشعر، لا بد من الابتعاد عن الصبغات والسبراي والجل ومواد تزيين الشعر الكيماوية، بالإضافة إلى تجنب السهر اليومي والإجهاد والتوتر والعصبية ، فكل هذه العادات السيئة تضر بالشعر.

7- تناول المكملات الغذائية

في حال وجود نقص في أي من المعادن والفيتامينات في الجسم، يجب الحصول على المكملات الغذائية كالحديد والأوميغا 3 وغيرها بعد استشارة الطبيب طبعا.

8- الحماية من الشمس

ينصح بتعريض الشعر للشمس ولكن لفترات زمنية معقولة ، إذ أن التعرض للشمس لفترات طويلة يسبب جفاف الشعر وتقصفه ويؤذي فروة الرأس أيضا.