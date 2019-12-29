الأولى من نوعها في سوريا .. شركة باصات تعمل على الكهرباء

باشرت محافظة ريف دمشق بإعداد دراسة لإقامة أول شركة نقل تبادليه في سوريا لتخديم جميع مدن وبلدات المحافظة تضم مئات الباصات التي تعمل على الكهرباء .

وذكر مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندس عبد الرزاق ضميرية في محافظة ريف دمشق لموقع “إعمار سورية” ، أن الأخيرة بدأت بإعداد دراسة لمحطة نقل تبادلية والمتوقع انجازها خلال عدة أشهر .

وسيكون مقر شركة المحطة حسب الدراسة على اتوستراد دمشق – حمص ، وستقوم بتخديم جميع مدن وبلدات المحافظة.

وبين ضميرية ، أنه باصات هذه الشركة تعمل على الكهرباء (الطاقة البديلة – الطاقة الشمسية ) وهي الأولى من نوعها في سوريا.

وفي وقت سابق ، كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم عن مفاوضات مع مستثمر خاص ، لتسيير 800 باص يعملون على الكهرباء ، على خطوط النقل في المحافظة، وتشمل باصات كبيرة وصغيرة وفانات.

يذكر أن شركة النقل الداخلي تخدم ريف دمشق عبر 60 باصاً، موزعة على 18 خطاً، حسب تصريح سابق لعضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف.