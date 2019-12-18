احتجاز وتعذيب رجل سوري من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

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احتجاز وتعذيب رجل سوري من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

ادعى شخص سوري على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ، بتهمة احتجازه وتعذيبه لتصفية خلاف مادي بينهما .

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ، أن وافداً سورياً اتهم شيخا من الأسرة الحاكمة بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه داخل شقته في منطقة صباح السالم.

واعتبرت الصحيفة ان الشيخ المتهم كسر القانون بفعلته هذه ، والطريقة التي اتبعها لحسم خلافه مع السوري تم تسجيلها كقضية احتجاز وسيتم البحث والتحري للوقوف على تفاصيلها.

وعن تفاصيل الحادثة ، أوردت الصحيفة أن الشيخ قام بتقييد حركة السوري والاعتداء عليه بالسب والشتم ، والضرب بالعصا، والنعال في مختلف أنحاء جسده، بعد أن استولى على هاتفه واحتجزه 12 ساعة.

واستعان الشيخ المذكور لاحتجاز السوري لعدد من مرافقيه ، وقال له: “مالك شي” ليتوجه الأخير لأحد المخافر ويدلي بأقواله.

وخلال التحقيقات والتحري ، تبين أن عددا من القضايا مسجلة بحق الشيخ وأحيبت القضية إلى النيابة العامة.

 

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