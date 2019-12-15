اجتماع بين برشلونة وميلان للاتفاق على انتقال لاعب البارسا في الشتاء

تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن قرب عقد اجتماع بين إدارة برشلونة وميلان في الفترة المقبلة، بغية الاتفاق على مستقبل لاعب.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن مستقبل مدافع البارسا جان كلير توديبو بعيد عن النادي الكتالوني.

ويرغب اللاعب في لعب دقائق أكثر في المباريات، حيث بقي حبيس دكة البدلاء في الفترة الماضية.

وأضافت صحيفة الإسبانية أن تقارير إيطالية قالت إن: “هناك قمة ستجمع بين مسؤولي برشلونة وميلان، لمناقشة صفقة توديبو”.

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وسيجتمع السكرتير الفني بالبارسا إيريك أبيدال، مع المدير التقني للروسونيري باولو مالديني لمناقشة الصفقة وتفاصيلها.

وسيفتح النادي الكتالوني الباب لرحيل مدافعه ابن الـ19 عاماً، وقد تصل قيمة قيمة الصفقة إلى 10 ملايين يورو.

مراسلون – رياضة