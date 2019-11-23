وصفات طبيعية وسهلة لتقوية جذور شعر الرأس .. البصل والثوم!

تحلم كل أنثى في هذا العالم بالحصول على شعر قوي ولامع للغاية بحيث يلفت جميع الأنظار نحوه، فيعد شعر المرأة هو أهم جزء من عناصر الجاذبية لديها.

لكن إذا أهملت المرأة العناية الكافية بشعرها فقد لا يصبح أهم عنصر جذب ولفت نظر نحوها، وقد يفقد الشعر لمعانه الطبيعي ورونقه من خلال مجموعة من العوامل أهمها العوامل الخارجية التي تضر بالشعر والتوتر أيضاً.

كيفية تقوية جذور شعر الرأس

-عصير البصل

يعمل عصير البصل على تقوية جذور الشعر من خلال تعزيز إنتاجه للكولاجين الموجود في الأنسجة نظراً لاحتوائه على الكبريت.

يمكنك استخدام عصير البصل من خلال هرسه واستخراج عصيره، ومن ثم وضعه على فروة الشعر لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بشطفه باستخدام الشامبو، وكرري العملية مرة واحدة خلال الأسبوع.

– الثوم

يعمل الثوم على تجديد الشعر كما أنه يقوم بتعزيز الدورة الدموية الخاصة بفروة الرأس.

يمكنك استخدام الثوم من خلال هرس ما مقدراه فصين من الثوم وغليهما في كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

بعد ذلك يطبق الخليط على فروة الرأس لمدة ساعتين، ومن ثم يشطف بشكل جيد باستخدام الشامبو

للحصول على أفضل النتائج تكرر هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

– الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تعزيز نمو الشعر ويحد من مشاكل البصيلات لديه نظراً لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة.

يمكنك استخدام الشاي الأخضر من خلال تطبيقه على فروة الرأس لمدة ساعة كاملة وهو دافئ.

للحصول على أفضل النتائج طبقية على رأسك وذلك قبل غسلك لشعرك.

– البروتين

يمكنك إضافة البروتين لنظامك الغذائي بشكل جيد لأن الشعر يحتاج إلى بروتين لتقوية بصيلاته.

يوجد العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي من أبرزها الدجاج والبيض واللبن قليل الدسم.

علامات ضعف جذور شعر الرأس :

– إذا أصبحتِ تعانين من مشكلة تجعد الشعر وأصبح ملمس شعرك خشن، فقد يدل ذلك على مشكلة ضعف جذور الشعر.

– من أكثر العلامات شيوعاً لمشكلة ضعف جذور الشعر هي تقصف نهاياته، فإذا لاحظت تلك العلامة في جذور شعرك فقد يدل على ضعفها.

– إذا لاحظتِ بهتان لون الشعر وانطفائه وفقدانه لرونقه وبريقه فهي أحد علامات الضعف أيضاً.

– ملاحظة حدوث تكسر الشعر بشكل كبير جداً وغير معتاد عليه أبداً.