هواتف آيفون هذه ستتوقف عن العمل اليوم.. إليكم الطريقة الوحيدة لإنقاذها

ذكّرت شركة آبل الأمريكية أن بعض هواتف آيفون القديمة ستتوقف عن العمل اليوم إن لم يتم تحديثها وفق المطلوب .

وأوردت الشركة عبر موقعها الرسمي أن بعض هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية التي صدرت في عام 2012 وما قبل ، ستتوقف اليوم 3 تشرين الثاني عن العمل .

ونوّهت الشكرة إلى أن تلك الهواتف ستتوقف عن العمل ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة (نظام تحديث “10.3.4” الذي أطلق في شهر يوليو/تموز) ، وخاصة هواتف أيفون 5 التي لم تثبت تحديث “آي أو إس 10.3.4”.

وأوضحت آبل ، أن الهواتف ستتوقف عن الاتصال بخدمات عبر الإنترنت ، وخاصة تلك التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر “آب ستور”، الوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت.

وفي حال فوت أصحاب تلك الهواتف الموعد المحدد لتزويد هاتفهم بالتحديثات المطلوبة فلن يتمكنوا من تزويده بها إلا إذا تم توصيل الجهاز بكمبيوتر لطلب التحديث.

وعن هاتف أيفون 5 ، قالت الشركة في بيانها إنه من المهم تحديث برنامجه بصورة لاسلكية أو استخدام الكمبيوتر قبل 3 تشرين الثاني، للحفاظ على خاصية تحديد المواقع (جي بي إس GPS) ، ومواصلة استخدام الوظائف الأخرى .

وكانت شركة “آبل” قد أعلنت استعدادها لطرح الهاتف الجديد iPhone 5G ، مبينة أنه سيحمل شريحة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم إنك .