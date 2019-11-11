هل يعود نيمار إلى برشلونة ؟ والد البرازيلي يوضح الأمر بشكل نهائي

بعد الكثير من الأحاديث في الصيف الماضي، عن قرب انضمام نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، علق والد البرازيلي على ذلك.

ونفى والد نيمار صحة الأخبار التي تحدثت، عن حصول مفاوضات لعودة نجله إلى صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأكد والد البرازيلي أن ابنه لديه في الوقت الحالي عقد مع باريس سان جيرمان، وهو يحترم هذا العقد.

وكان نيمار ظهر السبت الماضي في مدينة برشلونة، ليثير الجدل حول قرب عودته إلى “البلوغرانا” مجدداً.

وقال والد اللاعب: “أنا في البرازيل ولن أتحرك للذهاب لأي مكان من هنا، إنه (نيمار) ليس مستعدا للسفر إلى برشلونة”.

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ويرتبط البرازيلي بعقدٍ مع باريس سان جيرمان، حتى نهاية موسم 2021-2022.

مراسلون – رياضة