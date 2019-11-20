نيمار ولاعبو برشلونة في مدريد ماذا يفعلون؟

توجه نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور فعاليات نهائيات بطولة كأس ديفيز للتنس.

وحضر البرازيلي البطولة بعد دعوة من زميله السابق في برشلونة بيكيه مالك شركة “كوزموس” صاحبة حقوق تنظيم بطولة كأس ديفيز بنظامها الجديد.

وتابع اللاعب مباراة الإسباني رفائيل نادال في مواجهة الروسي كارين خاشانوف، والتي انتهت لمصلحة الإسباني 2-1.

ويعمل مدافع برشلونة على إحضار أسماء لامعة في كرة القدم لدعم بطولة كأس ديفيز، من أجل إنجاحها.

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وتقام بطولة ديفيز بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على 6 مجموعات.

مراسلون – رياضة