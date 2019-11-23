نجم منتخب سوريا لكرة القدم يفوز بجائزة أفضل في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية

فاز لاعب منتخب سوريا لكرة القدم كامل حميشة، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز حميشة، بالجائزة، بعد تصويت الجمهور خلال الأيام الماضية.

وقال الاتحاد الآسيوي عن اللاعب: “بات من الواضح أن لاعب الوسط السوري الشاب كامل حميشة أعلن بكل وضوح عن موهبته القادمة بقوة في سماء كرة القدم الآسيوية”.

وأضاف “حميشة شارك كبديل في المباريات السابقة للمنتخب السوري، ولكنه ظهر كأساسي في المباراتين أمام الصين ثم الفلبين”.

وقبل ذلك كانت بداية اللاعب الصاعد مع منتخب سوريا للناشئين خلال تصفيات بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2014.

ثم شارك مع المنتخب الأولمبي في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 حيث حصلت سوريا على بطاقة التأهل للنهائيات.

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و”خلال المباراة أمام الفلبين، أظهر حميشة ثقة كبيرة في وسط الملعب، سواء في بناء الهجمات أو في الجانب الدفاعي”، لحسب الاتحاد الآسيوي.

مراسلون – رياضة