” ناسا ” تنشر صورة “بوابة الدخول إلى العالم الآخر”

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عبر صفحتها على “تويتر” صورة لإحدى المجرات المكتشفة حديثا ً ، الأمر الذي اعتبره المتابعين بوابة الدخول إلى العالم الأخر
وعبر العديد من متابعي” ناسا ” عبر “تويتر” عن إعجابهم بالصورة ، واعتقدوا بأنها ليست مجرد مجرة ، وإنما بوابة للدخول إلى العالم الآخر.
و اتفق العديد من المستخدمين الذين علقوا على الصورة مع هذا الرأي ، مشيرين إلى أن البوابات التي تؤدي إلى عوالم أخرى في أفلام الخيال العلمي، تكون على هذا الشكل تماماً.
فيما تبين بأن هذا الجسم الفضائي هو عبارة عن مجرة أطلق عليها اسم ” NGC 4380″، ولا علاقة لها بالعوالم الموازية وهي مجرة حلزونية عادية، ويمكن العثور عليها في كوكبة العذراء.
يشار إلى أن الصورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وجمعت خلال بضع ساعات أكثر من 850 ألف إعجاب عليها.
View this post on Instagram
"Look at the stars, look how they shine for you" 🤩 @NASAHubble took this image of galaxy NGC 4380, with a colossal collection of stars numbering up to the hundreds of billions. Galaxies like this one are quite common in the universe! Graceful spiral arms outlined by dark lanes of dust wind around the bulging core, which glows brightly and has the highest concentration of stars in the galaxy. #stars #hubble #cosmos #galaxy #starry Text credit: ESA (European Space Agency) Image credit: ESA/Hubble & NASA, P. Erwin