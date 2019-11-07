ميشيل بلاتيني يهاجم قطر وباريس سان جيرمان .. وما دخل كوكاكولا؟

هاجم النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني قطر ، ونفوذها المتزايد داخل عالم كرة القدم خاصة في فرنسا.

وأشار بلاتيني إلى ازدياد النفوذ القطري في بلاده عبر نادي باريس سان جيرمان، المملوك من قبل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وتم اتهام بلاتيني في الفترة الماضية، بتلقي رشاوي قطرية للمساعدة بالحصول على حق استضافة مونديال 2022.

وقال بلاتيني: “اليوم بإمكانهم (باريس سان جيرمان) أن يشتروا كل شيء، يشترون أفضل اللاعبين ويربحون، فكل شيء يعتمد على الثروة”.

وأضاف “لكن انظر إلى النادي جيداً، الرئيس قطري والمدير برازيلي والمدرب ألماني.. هل هناك فرنسي في هذا الفريق؟”.

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وأكمل الفرنسي “لماذا يطلق عليه باريس سان جيرمان، من الأفضل أن نسميه بأي اسم آخر مثل كوكاكولا أو أي شيء”.

مراسلون – رياضة