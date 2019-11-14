مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم الخميس في التصفيات الآسيوية والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 14 نوفمبر /تشرين الثاني، مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر 2022، كأس آسيا 2023 في الصين.
سوريا × الصين
يواجه المنتخب السوري نظيره الصيني، الساعة الرابعة بتوقيت سوريا وتنقل عبر قناة سورية دراما” و”الكأس الثانية”.
أوزباكستان x السعودية
تقام المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت سوريا، والثالثة بتوقيت سوريا، وتنقل عبر قناة الرياضية السعودية و”الكأس الأولى”.
الأردن × أستراليا
تجري مباراة الأردن وأستراليا في تمام الساعة السادسة بتوقيت سوريا، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر “الكأس الأولى”، والأردنية الرياضية.
العراق × إيران
تقام المباراة في تمام الرابعة بتوقيت سوريا، الخامسة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “الكأس الأولى” والعراقية الرياضية.
لبنان × كوريا الجنوبية
تجري المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت سوريا، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “الكأس الرابعة”.
فيتنام × الإمارات
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت سوريا، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “الكأس الخامسة”.
اليمن × فلسطين
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تجري المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت سوريا، السادية بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “الكأس الخامسة”.
مراسلون – رياضة