من هي “سيدة التبولة” التي اجتاحت مواقع التواصل في لبنان ؟

منوعات
من هي "سيدة التبولة" التي اجتاحت مواقع التواصل في لبنان ؟

حصدت سيدة مسنة شهرة واسعة في لبنان بعد أن انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت  “سيدة التبولة” اللبنانية حديث الساعة في لبنان و العالم العربي ، بعد انتشار مقطع فيديو فيديو عفوي لها على مواقع التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية اللبنانية.

حيث افتتحت المصارف اللبنانية بعد أيام على إغلاقها، مما أدى لزيادة عدد المقبلين على المصارف.

ودفع اصطفاف اللبنانيين في طوابير طويلة إلى انتظار سيدة لبنانية لساعات، ما دفعها إلى أن تقوم بتحضير البقدونس لطبق التبولة، خلال انتظار دورها في أحد المصارف.

حيث التقطت سيدة أخرى فيديو لها وهي تسألها ماذا تفعل ، لترد بعفوية أنّها تحضر لطبق التبولة، حتى يحين دورها.

وأصبحت  “سيدة التبولة” حديث الساعة في لبنان وسط تفاعل واسع من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأالمزيد: توقعات جديدة لكارمن شماس عن لبنان … الحل سيكون في هذه التواريخ

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

بالفيديو … ثلاثة أشخاص ينجون من الموت بـ “معجزة…

بالفيديو … قرود جائعة تهاجم مدرسة للبنات في السعودية

فيديو مذهل… شاهد ماذا حصل عند عصر منشفة مبللة في…