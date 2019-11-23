من هي “سيدة التبولة” التي اجتاحت مواقع التواصل في لبنان ؟

حصدت سيدة مسنة شهرة واسعة في لبنان بعد أن انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت “سيدة التبولة” اللبنانية حديث الساعة في لبنان و العالم العربي ، بعد انتشار مقطع فيديو فيديو عفوي لها على مواقع التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية اللبنانية.

بتتذكروها؟ 🤣

رجعت عالبنك مع جاط التبولة!!! 😂😂

بس قول اللبناني اهضم و اطيب شعب ما حدا يقول لا❤🇱🇧

#لبنان_ينتفض#لبنان pic.twitter.com/b20Ddshbhk — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) November 21, 2019

حيث افتتحت المصارف اللبنانية بعد أيام على إغلاقها، مما أدى لزيادة عدد المقبلين على المصارف.

ودفع اصطفاف اللبنانيين في طوابير طويلة إلى انتظار سيدة لبنانية لساعات، ما دفعها إلى أن تقوم بتحضير البقدونس لطبق التبولة، خلال انتظار دورها في أحد المصارف.

الشعب اللبناني اهضم شعب . السيدة بانتظار دورها بالبنك عم تنقي بقدونس . تبولة عالغداء . pic.twitter.com/1sLcT1GCco — Georges Khoury (@GeorgesKhoury59) November 19, 2019

حيث التقطت سيدة أخرى فيديو لها وهي تسألها ماذا تفعل ، لترد بعفوية أنّها تحضر لطبق التبولة، حتى يحين دورها.

وأصبحت “سيدة التبولة” حديث الساعة في لبنان وسط تفاعل واسع من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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