ممنوع مرور الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي في برشلونة .. تعرف على السبب

آثار رئيس إحدى شركات الطيران منخفض التكلفة في إسبانيا خافيير سانشيز برييتو، الجدل بتصريح غريب حول نجم برشلونة ليونيل ميسي .

وكان برييتو يتحدث عن توسعات مطار “إل برات” في منطقة جافا بمدينة برشلونة، حيث أكد أن الأمر معقد وغير ممكن.

وأرجع مسؤول الطيران سبب ذلك، إلى أن الطائرات لا يمكنها العبور فوق منزل النجم الأرجنتيني ميسي.

ولا يتعلق الأمر بخصوصية ليونيل ميسي، أو حمايته من مصوري الباباراتزي أو إبعاده عن الإزعاج.

وكشفت صحيفة “أس” أن السبب الحقيقي يعود إلى موقع بلدية جافا، حيث توجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف.

والمنطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، فهي تحتوي على نباتات وحيوانات مهددة بالانقراض.

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وبسبب هذا المنع يتعين على الطائرات، أن تقوم بجولة فوق البحر الأبيض المتوسط لتجاوز تلك المنطقة.

مراسلون- رياضة